遭潑漆何韻詩憤怒堅定 稱不敢挺身才是真正可悲

2019-09-29 18:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港歌手何韻詩今出席台北市929台港大遊行，竟在下午近3點媒體受訪時，遭疑似統派團體幹部男子潑紅漆，何表明一定追究，更面對中國極權黑手不斷滲透台灣，企圖奪取人民自由之舉，直言：「比起恐懼，我更感到憤怒與堅定！」認為若不能繼續站出來，那種恐懼才是真正可悲。

台灣公民陣線發言人江旻諺說，今邀何韻詩來台聲援929台港大遊行，下午約2點45分她抵達台北市立法院外準備接受媒體訪問，不料卻遭人從後方惡意潑漆，事實上今天另有1名香港志工在便利商店遭不明男子惡意偷拍，還企圖伸手掐脖子，立即報警，嚴厲譴責暴力。

何韻詩遇襲，幸無大礙，下午清洗過後，現身濟南教會，面對襲擊，她認為比起恐懼，更感到堅定憤怒，強調自己只是說自己覺得對的話：「為何要害怕？」但在香港如今局勢卻越來越倒退，自己走出來雖然已有心理準備，不只自己事業、甚至也想到人身安全問題，但仍說：「如果我今天不繼續站出來，那個恐懼才真正最可悲！」

何韻詩更稱，自己是被香港青年遭受的鎮壓暴力所影響，已經不知道有多少人是在鏡頭以外的地方被打得頭破血流，揭露的流血事件僅冰山一角，但昨天自己站在香港金鐘現場，看到青年面對防暴警察卻完全沒有恐懼、十分堅定，身為成年人應該像其好好學習。

何韻詩說，台灣過去幾個月在香港的反送中抗爭中，扮演非常重要角色，除了鄰近香港之外，且中共政權還十分在意台灣大選，對香港而言，台灣起了保護作用，更深層的意義上，台人與港人起碼在青年階級上，彼此互相鼓舞，過去台灣太陽花學運影響香港造就雨傘革命，而今香港反送中在未來也應可慢慢影響台灣。

據傳，襲擊何韻詩的人是具有統派團體身分，何韻詩表示，今天面對的，不只是香港人與香港政府、中共極權政府的事情，今天929更是要發起全球反極權的行動，極權影響不僅是在香港，台灣、美國、加拿大、澳洲等地，也都發生港民被打，如今港人以退無可退，而台灣也一定要知道情況嚴重性，務必站出來對抗中共極權。

無黨籍立委林昶佐則說，台灣民主社會容納各式聲音，言論自由保障眾人權益，即使統派活動也以見怪不怪，但這種去潑漆，橫加干預他人的言論自由，這次絕對不能姑息，更呼籲政府面對統派團體應採取組織犯罪等態度，嚴加防範。

何韻詩則說，這次一定會追究，將與律師討論後，再提出後續處置。

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