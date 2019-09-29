何韻詩遭潑紅漆！ 表態「香港人不會退縮」

2019-09-29 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港著名歌手、民運人士何韻詩今（29）日在「台港大遊行」現場遭不明人士潑漆，她強調「香港人面對這種狀況是不會退縮的」。

根據《三立新聞》直播畫面，何韻詩正接受媒體訪問時，突然從後方遭不明人士潑灑紅漆，不僅何韻詩的頭髮、衣服都遭染紅，現場多名記者也都遭殃。

何韻詩事後表示，「很明顯看到這種親中人士低劣的素質，香港其實每天都在面對這種威脅，這很明顯就是一種打壓跟恐嚇」，她強調「香港人面對這種狀況是不會退縮，也不會被嚇怕的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法