王定宇批認同一國兩制 洪秀柱反譏挑撥離間

2019-09-29 16:13

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨南市第六選區立委參選人洪秀柱，今午由前新北市長朱立倫等人陪同到南市東區東門路品嚐碗粿小吃、到南天府參拜。對於對手王定宇指她在新黨場合談話認同一國兩制，洪秀柱回批王沒有其他競選步數了、只會挑撥離間，沒有其他尋求連任的競選條件，台灣未來走向？子孫未來如何？兩岸關係很重要，但只要按照我國憲法規定來做即可，請王定宇不要再玩文字遊戲，對她說出一個字即落下陷阱攻擊栽贓、抹黑甚至抹紅，這是小人之心。

對於民進黨蔡賴配傳出成形的可能，洪秀柱一面恭喜民進黨、一面說，對於韓與誰配？藍軍有焦慮感，韓究竟要與誰配？重點是得「男有情、女有意」才配得起來。對於副手，她相信韓國瑜對副手適合人選應該心裡有數了，韓先前已開出適合的副手條件要有國際觀、英文能力強、有經濟、科技領域專業才能，能與韓互補，朱立倫、張善政都是很優秀的人才，顯示國民黨內並非沒有人才、不難找，只是需要韓國瑜誠意拜訪延攬。

洪秀柱與朱立倫、前立委高思博等多人在今天中午到東區東門路上的古都碗粿一起大啖碗粿小吃，洪秀柱吃著碗粿、大讚好吃，她說台南小吃美食果然名不虛傳，並與朱立倫在名人榜上簽名留念。碗粿店老闆、德光里長曾國全也感謝「柱柱姐」來品嚐、為其家傳碗粿加持，讓小吃美味廣為遠播。

洪、朱與前台北縣長周錫瑋接著轉往東區裕農路巷內主祀南天文衡聖帝的南天府參拜，洪秀柱感謝廟方主委王健源與地方陳良濱等多位里長力挺她、作她後盾，洪說，她一向學習關公忠義精神，政治人物必須說話算話，很多人說政治人最會說謊話，她自詡要參選立委的人不能說謊，她擔任2、30年立委，自認這點經得起考驗，值得大家支持；此外，她也要學習關公的勇氣，敢到台南這藍軍的艱困選區來選立委。

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