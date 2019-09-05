洪秀柱不怕犧牲戰台南 王定宇讚：不是個簡單的對手

2019-09-05 11:18

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱確定參選台南市第6選區立委，將挑戰上一屆「全國第一高票」民進黨立委王定宇；王說，對選區選民來說，目前無從檢視洪是否關心過他們，唯一能檢驗的，就是洪的政治象徵「一中同表」，這是個嚴肅的課題，要讓選民清楚了解這張票的意義跟價值。王並稱讚洪「不是一個簡單的對手」。

對於洪秀柱提及，台南是國民黨非常艱困的地方，但只要不怕犧牲、勇於接受挑戰，還是有相當信心；王定宇認為，要來台南參選不用勇敢犧牲，台南是這麼美好的地方，只要誠實面對其所主張的「一中同表」就好了，洪在台灣已經是「一中同表」的代言人，而「一中同表」就是消滅中華民國，台灣香港化。

因此，王定宇指出，對台南第6選區的選民來講，事實上無從檢驗洪是否關心過選區選民，或者對這個選區的建設發展有任何注意，唯一能檢驗的，就是她的政治象徵「一中同表」；王覺得，這是台南東區、新豐區對「一中同表」類似公民投票，是嚴肅的課題，應該要讓選民清楚了解這張票的意義跟價值。

談到洪秀柱的優勢，王定宇表示，洪畢竟是國民黨前主席，其資源、人力、物力應不虞匱乏，相關統媒一定也是鋪天蓋地跟著來，對他而言，這是相當大的轟炸，壓力很大，不敢掉以輕心，也不能太過樂觀；另外，洪還有一個優點，就是口才相當好，她在政壇時間也相當久，不是一個簡單的對手。

王定宇說，「至於我，唯一有所依靠的是，我每一天都戰戰兢兢地跟著選區選民在一起，我能依靠的，就是東區跟新豐區市民的支持，好好打完這場選戰」。王表示，在選區調整後，他原本的選區被切掉了23萬人口，補了14萬全新的人口，台南東區也是藍軍最強的區，不能小看。

對於後續的選戰策略，王定宇則坦言「現在還沒辦法談」，之後才會較為明朗。

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