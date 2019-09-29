男子對何韻詩潑紅漆 警壓制帶回派出所

2019-09-29 15:21

〔記者呂伊萱、吳柏軒、涂鉅旻／台北報導〕今天下午公民及學生團體發起「台港大遊行」，撐香港民主自由，並邀請香港歌手何韻詩前來參加，不料3點出頭，1名男子竟趁何韻詩不注意悄悄接近，當眾潑灑紅色油漆，眾人驚呼連連，警方見狀立即衝上前壓制逮捕，男子僅高喊「反對香港暴力」，後續將被帶往派出所偵訊。

本報記者直擊香港何韻詩遇襲現場，何韻詩抵達今台北市立法院外台港大遊行的集會現場，正準備上台接受媒體訪問，不料突然1名蒙面、穿寫有「反送中、挺香港」背心的男子突然接近，直接對何韻詩潑灑紅色油漆，最初還有人誤會驚覺：「怎麼有血！」，後才反應是遭人潑漆暗算。

何韻詩被潑及，短髮、衣服、雙手都被染紅，其他一旁民眾、媒體記者、工作人員等也遭不同程度潑灑，警方見狀當場立即將潑漆男子壓制，隨後將其帶走；帶走的路上，男子面對媒體鏡頭質問，僅喊出：「反對香港暴力！」隨後並未多說，警方預計將其帶往派出所進行後續偵訊。

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