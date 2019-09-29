韓朱配？朱立倫：不要造成韓困擾，也不要造成我煩惱

2019-09-29 13:30

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市國民黨第四選區立委參選人林燕祝今成立聯合競選總部，邀集第六選區立委參選人洪秀柱、前新北市長朱立倫等人站台，面對外界「韓朱配」聲音不斷，朱立倫卻說，「不要造成韓國瑜的困擾，也不要造成我的煩惱」；洪秀柱則認為，還是要看雙方當事人意願。

朱立倫、洪秀柱及林燕祝今早在台南永康同台，為韓國瑜、林燕祝聯合競選總部成立造勢，過程中，洪秀柱贈送辣椒布偶給林燕祝，象徵國會小辣椒名稱的傳承；前國民黨立委高思博則送上大蒜祝福，讓現場群眾高喊「凍蒜，凍蒜」。

面對韓國瑜近期聲勢已不如前，韓陣營急尋有力的「副手」，其中，朱立倫、張善政都被點名，媒體今再度問及「韓朱配」，朱立倫卻說，「不要造成韓國瑜的困擾，也不要造成我的麻煩」，希望大家一起為林燕祝、洪秀柱加油，也為韓國瑜加油。

此外，朱立倫提到，不是同志，也能是朋友，千萬不要不是同志就變成「敵人」，不是同志也要是朋友，希望大家一起找回朋友的支持，彷彿意有所指。

洪秀柱則認為，正副總統用湊合就不好聽，也不是很完美，但希望事情有個很好的結局，當然也要看雙方當事人的意願，她也以作媒比喻，「男要娶、女的也要嫁才行」，若雙方說沒有這回事，那就沒辦法，且有很多組合都滿好，重點要郎有情，妹有意才是。

林燕祝表示，台南此次新增一席次選區，並在永康成立與總統參選人韓國瑜一起的聯合競選總部，主打「喚藍一新、幸福城市」來做宣傳。她強調，新增一席立委不會讓台南少一位民意代表，希望大家一同打贏選戰。

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