「蔡賴配」浮現 獨派大老吳澧培說話了

2019-09-28 20:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨「蔡賴配」逐漸浮現，獨派大老、總統府資政吳澧培認為，他一直認為賴清德是個有理想、有能力、會做事的人，若能給賴清德發揮空間，這就是好事。如果蔡英文總統只是為了選舉考量、提升支持度，找賴清德搭檔，這就沒有太大意義。不要讓賴清德做一個完全沒有作為的副手，這樣兩人合作、民進黨團結，才會走向正確方向。

民進黨今天舉辦黨慶，吳澧培受訪時表示，期盼民進黨莫忘初衷。他說，30幾年來，民進黨已逐漸背棄理想，把選舉當成首要任務，為了當選什麼都可以妥協，很多人因此對民進黨失望。他呼籲民進黨不要忘記，創黨人士為了台灣獨立與自由民主拼死拼活的精神。

東華大學教授施正鋒也認為，民進黨進入體制，早已「不草莽」了，但卻轉而成為選舉型的政黨，離理想越來越遠，相當可惜，創黨大老恐怕會搖頭嘆氣。在選舉考量下，很多政策會左顧右盼、怕東怕西，而政治人物忙選舉，政策交給官僚體系執行，即使推出一個好政策，做起來也零零落落。

吳澧培說，去年九合一選舉，民進黨大敗，台灣人民給民進黨一個教訓。高雄人投票支持韓國瑜當高雄市長，不是因為喜歡韓國瑜，而是「討厭民進黨」，但韓國瑜當選後，發現韓國瑜更糟，有人說「民進黨是小善、韓國瑜是大惡」，現在反而因為討厭韓國瑜，轉而支持民進黨。

吳澧培表示，最近中國對台一再施壓，民進黨政府說話也比較「中聽」，蔡政府對台灣的安全也有更積極的表現，期待這些不是選舉語言，蔡英文的下個總統任期，能說到做到，讓大家對她的支持不會後悔，人民對蔡總統連任才會有期待。

吳澧培分析，美國不管是民主黨或是共和黨，都相當支持台灣，但這是因為美國討厭中國，並不是喜歡台灣，「台灣應該在國際上要被喜歡」，除了支持自由民主與人權的普世價值，也要有進一步具體作為，不是甘於做別人的棋子而已，必須主動爭取美國對台灣的尊重，他也希望蔡總統不要像2016年總統大選一樣，對中國喊出的口號淪為選舉語言。

施正鋒則認為，民進黨執政3年，連西藏精神領袖達賴喇嘛、維吾爾族人權領袖熱比婭都不敢邀請來台，而香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉日前訪台，雖然他們拜訪了民進黨中央，但卻看不到蔡政府出面。

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