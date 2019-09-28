「向右三角符號」象徵前進 蔡英文競選連任主視覺圖樣曝光

2019-09-28 15:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今舉行全代會為明年總統與區域立委選舉進行首波造勢，蔡英文總統連任辦公室今同時也公布此次競選主視覺，以「翡翠青」與「緋紅」雙主色系，象徵台灣人民敦厚個性及女性兼容理性與感性的特質，設計「2020、台灣要贏、LET’S WIN！」主題，及「向右的三角符號」圖樣，象徵前進，意指民主的前進、台灣的前進。

蔡英文總統連任辦公室說明，2020是台灣關鍵一年，「贏」是台灣人民的共同期待，不僅要贏得國際認同、贏得人民的自我肯定，更要有讓國家繼續前進的十足信念。小英執政，3年有成，我們看到台灣正不斷加速前進。內政、外交皆有具體成果。在美中貿易戰艱困的國際情勢下，台灣更是逆勢成長。3年有成，打底做基礎，再給小英總統4年，台灣將會脫胎換骨。就如同主視覺中的「播放鍵」，台灣持續走在正確的道路上，朝希望的方向，不斷向前。台灣要贏，這首台灣隊長要繼續「播放」下去。

蔡英文總統連任辦公室說明，主視覺強調清晰、簡潔，2020是捍衛主權關鍵的一年。這個清晰、簡潔的訊息，在視覺表現上以標準字呈現。各單字以規律比例露出、提高閱讀性、減少圖像學習，以直觀清晰的方式傳達訴求，贏取更多社會共鳴。

蔡英文總統連任辦公室說明，向右的三角符號，象徵前進，「台灣要贏」象徵的不只是選舉的勝負，更是代表台灣要持續進步、團結共贏。從標準字「灣」擷取出向右的三角形符號，帶有明確的視覺動勢與方向性，象徵著「前進」，意指民主的前進、台灣的前進。

蔡英文總統連任辦公室說明，2020的大選，是台灣首位女總統再次與台灣人民並肩而行，因此在色系上，選擇「翡翠青」與「緋紅」做為雙主色系。翡翠青代表台灣人民質樸敦厚的個性，緋紅則代表女性溫和堅毅、兼容理性與感性的特質。雙主色系的使用，意味著台灣人民的支持與蔡英文總統的領導，都是不可或缺的力量。

字體方面則採文鼎UD晶熙黑體，蔡英文總統連任辦公室說明，蔡總統執政以來，始終捍衛台灣的主體性，並把握每個細節發揚台灣價值，因此在字體的選擇上，使用本土企業所研發的專業字體「文鼎UD晶熙黑體」。這是一套具備完整字體家族、風格簡潔流暢、易讀性高的字體。蔡英文總統連任辦公室未來推出的官方文宣，會以這套合法授權的字體進行設計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法