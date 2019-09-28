台灣受假訊息攻擊第一名 瑞典學者指主要來源可能是中國

2019-09-28 17:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣受假訊息侵擾問題嚴重，獲邀來台分享相關研究成果的瑞典哥德堡大學教授林柏格（Staffan I. Lindberg）在與媒體舉行座談會時表示，根據V-Dem研究計畫結果顯示，在全球200多個受調查的國家中，台灣是全球受外國政府假訊息攻擊最嚴重的國家；林柏格並說，儘管不清楚原因是什麼，中國應是假訊息攻擊台灣最主要的外部源頭。

V-Dem研究計畫針對全球200多個國家、就「遭受外國假資訊攻擊」議題進行調查，計畫以線上問卷方式訪談全球3000多位相關領域的學者，該計畫已執行數年之久，目前每年做一次調查、每年中會發布該年度調查結果。其中台灣今年在「受外國假資訊攻擊」的調查項目中名列全球第一。

林柏格與媒體進行座談時，被問及向台灣政府提出對抗假訊息資訊的建議，林柏格說，全世界很多政府都為了此事在掙扎不斷，包含脫歐公投、美國的川普當選，都有類似的問題發生，這是非常困難的事，他建議台灣可以和世界其他國家多多交流、學習如何對抗假訊息，同時社群媒體、傳統媒體與政府也應該多方合作，藉以遏止假訊息的散播。

林柏格並說，民主政體的國家，因有相對的制衡力量，比較不容易散播假訊息，獨裁政體則因沒有相關制約，很容易出現假訊息，加上相關研究顯示，假訊息散播的速度比真實訊息快很多，林柏格說，他不確定造成這個巨大傳播速度的差別原因為何，「可能是假訊息看起來讓人感覺更可怕」。

媒體問及是否應設立相關法律，對散播假訊息的社群媒體平台進行懲罰？林柏格說，「很難明確的給一個建議」，社群媒體與嚴謹的傳統媒體不同，是全球性的，要怎麼限制？「除非你是中國」；林柏格說，最好的解決方式是社群媒體與政府、平台業者共同合作，打擊假訊息，否則「關了一個社群媒體，還會再出現下一個」。

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