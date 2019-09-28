港獨陳浩天訪台：共產黨不容存在於現代

2019-09-28 14:42

［記者許倬勛／桃園報導］香港民族黨召集人陳浩天今上午在桃園市中壢區舉辦「民主香港」座談會，他說，「反送中」已經不只是港人的抗爭，而是時代的革命，共產主義不容存在於現代，要終結極權統治，只有人民挺身而出、互撐抗暴，香港會堅持下去，台灣也應警惕自己，珍惜所擁有的民主自由；明日陳將赴台北參與「929撐港反極權」大遊行，呼籲大家一起撐香港。

桃園市議員彭俊豪今上午邀請陳浩天、同黨市議員楊家俍、劉仁照、余信憲、在台港生等人進行座談。

「現在的中國相較納粹德國，猶過之而無不及。」陳浩天認為，中共剷除異己、限縮言論，以及對西藏、新疆人民的壓迫更甚當年的德國，且在經濟、武力的擴張迅速，對自由世界的威脅不言而喻，唯有民主國家組起防線圍堵，才能避免更大的危害。

陳浩天說，今天是香港「雨傘運動」5週年，反送中抗爭仍持續進行，面對港警的暴力、北京的壓迫，迄今已有一千多人被捕，而他就是其中之一，昨日應訊他還遭人毆打，頭部、側腹都留下明顯傷痕，有示威者甚至在新屋嶺拘留中心遭受性虐待，白色恐怖蔓延街頭巷尾。

對於近來在台港生張貼聲援反送中的連儂牆，遭中國學生動手撕毀紙條、爆發衝突一事，陳浩天建議台灣政府積極介入，並將中國學生會、聯誼會視為外國代理人組織，勿讓港人再受不公對待。

陳浩天說，反送中抗爭是時代的革命、終結共產統治的革命，共產國家不容存於21世紀，希望所有人能攜手對抗暴政。活動最後，眾人疾呼：「撐香港、反極權！」。

就讀文化大學、台灣大學的兩名港生「河童」、Gary均遭受過中國學生、愛國同心會人士挑釁、衝突，他們說，希望台灣能珍惜現有的民主與自由，選民們要睜亮眼睛，投給重視國家主權的候選人。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法