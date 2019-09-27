韓粉亂入議會叫囂擅闖辦公室 王定宇想起屏東鄭太吉

2019-09-27 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕高市議會連續兩天湧進「韓粉」，卻接連發生拍打安全玻璃、到民進黨團嗆議員的誇張行為，今更有韓粉亂入議會辦公室，且把警衛當空氣，讓議會員工頗無奈。韓粉這些誇張的行徑，也讓民進黨立委王定宇想起已故屏東縣議長鄭太吉。

高市議會昨（26日）爆發藍綠衝突，在三樓旁聽席的韓粉除了向議事廳比倒讚，還突然集體拍打安全玻璃，隨即遭現場警力勸阻；沒想到事後又有女韓粉闖入民進黨團，對著女議員李喬如開罵「臭三八」，誇張舉止讓眾人非常錯愕。今（27）天更有韓粉不理會現場警衛管制與詢問，直接衝進議會辦公室，讓議會員工相當無奈。

對此，王定宇在三立節目《94要客訴》表示，如此場景根本不是民主，他也質疑，難道韓粉是透過群眾暴力來威脅，讓代議士心生恐懼不敢履行職權嗎？「這樣與香港反送中民主派議員被打有什麼差別？」

王定宇也提到，有「流氓議長」之稱的鄭太吉當時不滿屏東縣政府局長，認為局長不給他面子，就直接把人叫到議會走廊賞巴掌，他痛批高市議會就正在重新上演「台灣黑金議會史」！

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