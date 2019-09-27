台灣護照再升級！ 沙國將開放我國人申請觀光電子簽證

2019-09-27 18:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，沙烏地阿拉伯政府宣布自今日起開放觀光電子簽措施，我國並名列首波適用名單，不過具體實施日期與申請網站仍有待沙國政府公告，商務簽證則仍需赴沙國駐台商務辦事處辦理。 外交部對沙國政府相關簽證待遇措施表示歡迎。

媒體報導，先前有意參選總統的前鴻海董事長郭台銘，在出訪沙國期間，向沙國高層反映簽證費太貴，沙國因此允諾調降簽證費，郭台銘返台後受訪並稱，感謝沙國王儲親自接待，也爽快答應調降簽證費用。不過此說法先前遭外交部反駁，外交部當時表示，沙國自9月14日起，全球性調整各國人士赴沙國的簽證費用。

相關資料顯示，過去前往沙國的單次入境商務簽證費用為500美元（約台幣15000元），商務簽證單次費用現已調降為81美元（約台幣2500元）。

外交部今發布的新聞稿表示，經持續溝通與努力，沙國自去年12月起開放對我國人特殊節慶活動電子簽證，如今進一步提供我國人觀光電子簽證待遇，當能促進我國與沙國人民往來便利性，有助台沙觀光交流，外交部樂見其成。

外交部說，沙烏地阿拉伯是我國第14大貿易夥伴，去年我國與沙國雙邊貿易總額達94億美元；爭取國人赴沙國簽證優惠與便利向為外交部及我駐沙烏地阿拉伯代表處爭取的目標，我國自105年起給予沙烏地阿拉伯電子簽證待遇，實施情形良好。

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