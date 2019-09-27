南市總預算案她質疑公然說謊 郭信良：小孩子不要插嘴！

2019-09-27 15:51

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市明年度總預算在市議會程委會卡關受阻，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今天再度槓上議長郭信良，質疑郭昨天退回市府總預算，今天卻改口說「沒有退回預算」，並否認要求議員「工程配合款」自肥一事，蔡麗青公布會議紀錄及影片，質疑郭信良公然說謊。郭信良則說，蔡麗青的說法根本牛頭不對馬嘴，反諷她「小孩子不懂事，不要插嘴！」

蔡麗青表示，議長郭信良未經程序委員會委員討論，擅自剝奪全體議員的預算審查權，做出總預算「退回重新檢討」的決議，今天卻改口沒有退回總預算，顯然是對法令及議事規則的無知，公然欺騙市民。

蔡麗青說，市府舉債的部分，多數是中央前瞻建設的配合款，攸關蔡英文總統在台南市政績的推動，郭信良阻擋總預算的通過，不就是在擋蔡總統的政績嗎？

她說，今年9月16日由郭信良主持的黨團協商會議紀錄，決議內容第二項，就是增加議員社團補助費200萬元、地方建設款建議額度1200萬元。她批評郭信良一方面質疑市府舉債、一方面卻提出議會自肥的款項，明顯是雙重標準。呼籲郭信良停止「擋預算、要自肥」的把戲，尊重全體議員的預算審查權。

郭信良則表示，他9月16日主持黨團協商會議，當時市府明年度的總預算已在裝訂中，蔡麗青的說法根本牛頭不對馬嘴。他還反諷蔡麗青說，「大人吵架，小孩子不懂事，不要插嘴！」

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