不滿議會「抽籤」決定質詢權 黃捷、林于凱遞狀聲請假處分

2019-09-27 15:00

〔記者黃建華／高雄報導〕不滿高雄議會以「抽籤」來決定議員能否取得質詢權一事，市議員林于凱、黃捷今天下午向高雄高等行政法院遞狀，質疑「抽籤式質詢」涉侵害議員職權，要求對高雄市議會聲請假處分。

高雄市議會市長施政報告的議員質詢，近日改採發言須登記後再抽籤方式，時代力量高雄市議員林于凱、黃捷等多位議員昨天皆未抽中，今天黃捷抽中18號，林于凱抽中31號，推算時間預計抽中24號以後的議員將沒時間質詢市長韓國瑜。

2人痛批國民黨濫權護航韓國瑜，侵犯議員質詢權，林于凱、黃捷上午抽籤後，在市議會議事廳外呼口號「市民託付，議會辜負！」表達不滿，下午林于凱正式前往高雄高等行政法院對高雄市議會聲請假處分。

林于凱引述《地方制度法》第48條指出，直轄市議員質詢是法定職權，但這次議會日程決議卻讓許多議員無法行使職權，且用抽籤方式，決定哪些議員可以質詢，哪些議員不可以質詢，這在《高雄市議會市政質詢辦法》中未提及，且這次以「抽籤」決定議員質詢順序的行政操作方式，是在本月25日的預備會議結束後才訂出，大部分市議員根本無從參與討論，導致在今（27）日有44名議員登記質詢，但順序在後20名的議員，有登記卻無法質詢。

昨天未中籤、今日抽中18號的黃捷則說，雖然自己幸運抽中，但沒有一點喜悅，因為這個幸運本身就是不正常的現象，痛批這次的安排是荒唐的議會抽抽樂，質詢本是議員職責，若要從根本改善散會時間延誤的狀況，應該重新調整議程，讓議員能夠充分質詢，盡到議員監督職責，對於市民才能有所交代。

林于凱表示，市議員監督市政、為民發聲是使命，國民黨自己不認真問政就算了，連議員同仁的質詢都要搞成像是抽卡遊戲一般，質詢還要靠運氣，根本把民主當兒戲，侵犯議員行使職權的決議有相當高的違法疑慮，將依行政訴訟法298條第二款，防止議員質詢權發生重大之損害，聲請「暫時情況」假處分，拒絕讓高雄市議會淪為國民黨恣意妄為的立法局。否則惡例一開，恐怕讓其他地方議會有樣學樣，不當限制議員職權。

假處分訴求為，本次總質詢開始前（10月31日前），相對人（高雄市議會）應使聲請人（未抽到之議員）對市長施政報告為質詢；不過，該項對高市議會的假處份，仍待高雄高等行政法院進一步審理裁定。

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