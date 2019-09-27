傳郭台銘找親民黨合作參選 郭辦斥：放話者其心可議

2019-09-27 13:48

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外傳郭台銘下週將找親民黨談總統門票，郭辦幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，之前強調是獨立參選，所以與親民黨沒有這方面的考量，而且郭董已經退選了，傳這樣說法的人「其心可議」，郭董完全沒有這樣的規劃。

郭柯合作勢在必行，但現在柯文哲跟親民黨鬧翻，郭台銘在中間會為難嗎？蔡沁瑜表示，親民黨主席宋楚瑜的行政資歷豐富，也很有魅力，但這一年半都沒接觸，我們沒有考量、也沒有在其中定位。

蔡沁瑜說，郭柯會基於合作一起討論立委布局，沒有誰主導，目的是希望中道主流力量，能在立法院成形。

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