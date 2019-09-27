美官員指帛琉馬紹爾也遭中施壓 外交部：邦誼穩定

2019-09-27 12:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國眾議院外交委員會及自然資源委員會26日針對美國與太平洋島國關係召開聽證會，出席聽證會的美國防部印太事務助理部長薛瑞福向台灣提出示警，表示台灣友邦帛琉與馬紹爾群島也面臨轉向中國的壓力。對此外交部發言人歐江安今表示，我與帛琉與馬紹爾群島目前邦誼穩定，對於相關示警發言表示感謝。

中國上週連續挖走我國在南太平洋的索羅門、吉里巴斯二邦交國，中國強硬舉措引起美國關切。美眾議院外委會與自然資源委員會26日對此召開聽證會，薛瑞福在會中表示，儘管美國與帛琉、馬紹爾等友邦關係堅固，但中國使用「脅迫工具」試圖侵蝕這些國家主權，誘使其依據北京利益行事。薛瑞福並列舉經濟脅迫及債務陷阱外交，說明脅迫工具的可能內容。

對此外交部今表示，中國為打壓我國際生存空間，無所不用其極，尤其以包括提供鉅額貸款供興建大型基礎建設及進一步擴展貿關係等經濟手段誘迫友邦，達到其戰略擴張的目的，此為任何支持維護民主價值以及自由開放印太區域的國家均不樂見。中國近來以鉅資誘惑連續奪取我2個太平洋友邦，即為其在太平洋區域積極擴張的明證。

外交部強調，我與帛琉與馬紹爾群島目前邦誼穩定，雖然中國透過經貿等不同方式滲透，試圖影響我國的邦交，然該兩友邦近來在聯合國大會及相關國際場域均為我執言。馬國國會前亦通過支持台馬邦誼的決議案。我國將持續與理念相近國家共同努力，積極鞏固我國與太平洋友邦關係，確保區域的民主體制及自由開放不受侵蝕破壞。

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