民進黨是否「蔡賴配」 台南立委選將最有感

2019-09-27 08:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著2020總統立委大選逐漸升溫，前行政院長賴清德初選結束後即已宣布支持蔡英文總統，「蔡賴合」不是問題，可是戰略位置是否「蔡賴配」搭檔正副總統競選，情勢未明朗化，外界一直敲邊鼓，民進黨南市參選立委「最有感」。

競選第5選區的王定宇立委說，副總統人選搭配，尊重蔡總統的決定，「應該也快要決定了」，不管是賴清德或其他人選都是民進黨珍貴資產，都有自己戰鬥位置，蔡賴之間有溝通管道，而賴是黨內優秀人才，黨中央安排何種戰略位置勝任，他也表達會為黨努力。

王定宇也提醒，「不要犯了國民黨的錯誤，亂點鴛鴦亂點一堆」，外界勿過度臆測，對於有沒有被臆測到的人都是種傷害，民進黨面對2020年選舉極艱困，國民黨去年九合一大選選得好，「家大業大」，但在總統初選後造成內部分裂，民進黨更要有責任跟團結，打贏這場台灣保衛戰，「沒有本錢耗損在這種臆測人選的遊戲上」。

南市第2選區立委參選人郭國文認為，「蔡賴配」有助選情加分外溢效應，但要尊重兩位當事人意願，尤其副手人選決定在於蔡總統，相信她能夠以國家大局及回應基層期待作通盤考量，可是在蔡總統未公布人選前，「蔡賴配」是大家個別建議、媒體吸引閱聽題材，「創造話題，根本不是議題」。

郭國文也認為，9月28日黨慶大會是外界觀察指標，「蔡賴會」公開同框同台拉抬團結士氣，而且對於蔡賴合作輔選立委選舉啟開正當性，他會建議賴慎重考慮出席。

第1選區立委參選人賴惠員說，這場選舉是「台灣護主權、反中國併吞」關鍵一役，蔡總統與賴前院長是台灣重要資產，「蔡賴配」為民進黨最大團結勝算組合，樂觀其成，以蔡總統固北部、賴清德固南部，絕對會互補加分，她若當選立委，一定協力推動「反併吞法」及「反滲透法」來捍衛台灣自由民主生活。

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