整合啟動 卓榮泰：黨會賦予賴清德任務

2019-06-16

「選誰做副手是總統權力」

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選結束，如何整合並擴大團結為首要課題，對此，民進黨主席卓榮泰表示，在未來半年的選戰工作中，黨部會賦予前行政院長賴清德一定的角色跟任務。至於蔡總統要選誰做副手，是總統的權力。

賴辦：守備位置要好好安排

對於黨內有人繼續鼓吹「蔡賴配」，也有人建議將賴納入不分區立委名單，全力輔選立委並衝高政黨票，賴清德行動辦公室發言人李退之表示，雖有很多說法流傳，但尚未談到具體合作形式。他以賴最愛看的棒球為例說，打棒球跟選戰一樣，守備位置要好好安排，才可以發揮最強的戰力。

這次民進黨初選民調，顯示蔡總統與台北市長柯文哲的青年選票十分接近，卓榮泰前天認為，這說明對年輕票的吸收還是不夠，所以現在黨中央已經成立了類似青年軍的組織，會大幅度地進到各個青年團體裡，把民進黨的想法跟他們溝通，希望未來在年輕票能夠大幅成長。

至於立委的提名作業，卓榮泰表示，民進黨還有二十四個選區還沒提名，其中有四個選區，要自己找人；其他二十個選區，可自提人選或跟外界合作。

黨內人士透露，本週提名策略小組將開會討論建議名單，包括基隆等有民進黨現任立委的區域會先處理；其他區域若有意參選者眾，不排除做內部參考民調來協調；民進黨與友黨都無積極人選的區域，不排除透過海選青年、或派出年輕政務官等方式找出參選人。

卓榮泰指出，下一個階段，就是不分區的布局，會成立委員會來討論，他會努力把派系考量降到最低。黨內幕僚指出，預計七月底組成不分區立委提名委員會，九月二十八日黨慶前提出名單。

被問到是否與時代力量黨主席邱顯智談過？卓榮泰表示，雙方的秘書長有談過。但民進黨秘書長羅文嘉說，五月十七日會面那天沒有具體談到哪些選區及如何合作，只交換如何建立溝通窗口，與合作的期待。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法