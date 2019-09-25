「蔡賴配」現曙光？ 蔡英文再度向賴清德表達合作意願

2019-09-25

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕「蔡賴配」現曙光？蔡英文總統是否與前行政院長賴清德搭檔參選二○二○正副總統備受關注。據了解，蔡英文近日再度向賴清德表達，希望兩人能夠「合作」。

基層期待 民進黨推最強組合

民進黨總統初選在六月中落幕後，參與初選的賴清德低調沉潛、未來動向仍不明朗，但民進黨主席卓榮泰等人一直有與賴保持聯繫或會面；總統府秘書長陳菊曾在七月透過友人牽線盼促成蔡賴見面，但因故未成，期間，蔡總統曾與賴清德短暫通過電話。

蔡總統與賴清德原均受邀參加九月十四日總統府國策顧問黃崑虎所辦的中秋音樂會，但賴因回萬里老家團聚而未出席，眾所矚目的「蔡賴會」未能成局。

不過，據了解，蔡英文與賴清德近日有進一步的互動，蔡總統再度向賴清德表達，希望兩人能夠「合作」。

事實上，民進黨內支持「蔡賴配」的聲浪不小，陳菊在八月卅一日代表蔡總統赴日本大阪出席海外蔡英文後援會成立大會時公開表示，希望大家力促「蔡賴配」。

是否搭檔 賴營內部意見分歧

民進黨立委何欣純昨受訪時強調，基層仍期待民進黨能推出最強組合，對基層來說，「蔡賴配」就是最能加強母雞效應的搭配。

不過，對於蔡賴是否配，賴營內部始終有正反兩派意見。被視為賴系子弟兵的立委林俊憲昨強調，副總統人選是總統職權，無論最後是誰出線都會尊重。他也說，若未出現重大缺漏，蔡總統要拚連任應不會有太大問題，現階段最重要的是民進黨如何在國會取得過半席次。

不願具名的賴系立委則說，基層確實有不少民眾相當關注賴清德未來動向，希望賴出來扛下大任的呼聲一直都在。

蔡總統近來被問及「蔡賴配」議題時則表示，黨內溝通是順暢的，黨是團結的，會在最適當的時間推出最佳組合。

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