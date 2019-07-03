願與蔡英文談合作 賴清德：可以直接約

2019-07-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選結束後，黨內積極促成蔡英文總統與前行政院長賴清德見面談合作，總統府秘書長陳菊上週透過一位與賴清德的共同友人約賴在高雄見面，但並未約成。據瞭解，賴清德樂與小英談合作，並認為可直接約見面，不需透過第三者，避免傳達有誤解之處。

不需透過第三者 避免傳達有誤

據瞭解，賴清德對各種可能的合作方案都保持開放態度，畢竟初選都已結束，最重要的是「民進黨要贏」。

賴陣營指出，二○一二年蔡英文競選總統時，當時搭檔的副總統人選是蘇嘉全，但原本蔡考慮的副手人選是另一位黨內大老，這位大老目前也仍活躍於政壇上，且與小英有密切合作的關係；當時蔡陣營透過人傳話給那位大老，希望他出任蔡副手，但後來蔡對外宣布的副手人選是蘇嘉全。

到了二○一六年大選，據指出，蔡英文本想與「具神主牌地位」的重量級人士搭檔競選正副總統，但最後宣布的副手人選是陳建仁。

賴清德友人認為，為避免透過第三人傳話造成上述相關可能誤解的情況，其實蔡總統方面可直接約賴見面，不需要透過第三者，這樣也可避免不必要的誤會；且現在初選已結束，賴清德本來就願意如他在初選時所提及，初選結束後一定會團結合作。

民進黨總統初選期間，賴清德被問到究竟有沒有可能接受「賴蔡配」或「蔡賴配」？當時賴清德表示，初選講這個不適合，依民進黨規定，「初選贏的人決定副手人選」。

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