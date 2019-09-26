盼「蔡賴配」順利組成 陳芳明：一定要讓台灣民主更健康

2019-09-26 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文是否與前行政院長賴清德搭檔參選2020正副總統備受關注，賴清德25日則透露，「初選結束時，就已表達對蔡總統的支持」。對此，政大教授、作家陳芳明表示，一定要讓蔡賴配順利組成，一定要讓台灣民主更健康。

為迎戰2020大選，黨內期待「蔡賴配」呼聲甚高，和賴清德交情深厚的總統府秘書長陳菊日前也強調，2020總統大選，賴清德是一個很重要的角色，她也期待蔡賴要合作、顧大局、顧台灣。

而蔡英文與賴清德近日有進一步的互動，蔡總統再度向賴清德表達，希望兩人能夠「合作」。賴清德25日也證實，23日與黨主席卓榮泰見面，但當天未與蔡總統通電話。對於蔡賴會一事，賴清德說，「這個沒有問題，初選結束時，就已表達對蔡總統的支持。」似乎綠營支持者期待的「蔡賴配」已經出現曙光。

「就朝這個方向（蔡賴配）努力吧。」陳芳明在臉書表示，民進黨沒有分裂的本錢，也不容國民黨有見縫插針的機會。台灣正在面對中國的嚴峻挑戰，也不容國民黨的三流候選人遊刃有餘。

陳芳明認為，台灣在今年跨過難關之後，就可以從容整頓內部的政治秩序。「一定要讓蔡賴配順利組成，一定要讓台灣民主更健康。」

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