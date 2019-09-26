柯挖角黃珊珊、用親民黨資源跑高雄 橘營︰宋不會見柯

2019-09-26 16:39

〔記者郭安家、林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲再次拉攏親民黨台北市議員黃珊珊擔任台北市政府副市長，相關消息稍早曝光，而黃珊珊受訪未承認也未否認。但看在橘營輔選人士眼裡，宋、柯之間心結原本已經很重了，柯不僅創黨沒知會，還用親民黨資源跑高雄，如今明著挖角，將使親民黨少一位議員，不顧雙方薄弱的信任，將加深心結。

本報日前獨家報導，柯文哲本來9月17日總統獨立參選人登記截止日當天，想要見宋楚瑜，但被宋拒絕；隔天柯還說「跟他（宋）私交不錯」。但該橘營人士表示，話都是柯自己在說的，宋是不會見柯的，對宋而言是「真心換絕情」、覺得用過即丟，現在其實雙方心結已很重，如今柯再度拉攏黃珊珊擔任副市長。

該橘營人士指，柯文哲創台灣民眾黨沒知會宋楚瑜，宋一度想把台北市政府首席顧問聘書退回給柯；此外，柯日前到高雄跑行程，又透過親民黨人士接觸陳傑麟、吳益政，跳過黨中央，串聯橘營地方組織，讓親民黨中南部黨員以為親民黨要跟民眾黨合作，且不斷拉攏親民黨台北市議員林國成、黃珊珊，也令宋身邊的人看不下去，柯形同在挖橘營要角。

對此，親民黨組織部主任張碩文回應，宋楚瑜是見過大風大浪的人，而親民黨基層民代、幹部第一時間都有打電話回報，他們透過其他人安排與柯文哲見面；至於黃珊珊是否跳槽柯陣營？張則說，北市府還未對外做正式發布前，不對假設性問題作任何回應。

至於宋楚瑜跟柯文哲之間心結，張碩文則表示，柯文哲做過什麼事情，柯自己應該最清楚，如果別人用同樣的方式，這樣子對待你認為的朋友，不要說好朋友，若是朋友，你會怎樣想？將心比心就好。

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