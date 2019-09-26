小英後援會總會長退總預算案 台南市府︰不符市民利益

2019-09-26 14:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對南市議會程委會今（26）日決議退回市府明（2020）年總預算案，市府回應表示，程序委員會依法沒有權限退回總預算案，不符市民利益，盼請市議會支持，府會共同為台南的城市發展而努力。

據了解，市議會程序委員會今天進行審編議案，由無黨籍議長郭信良主持，會中以市府舉債59億多，要求市府應謹守財政紀律，裁示退回重新檢討總預算案；由於蔡英文競選南市後援總會24日成立，郭才剛接任後援總會總會長，因他曾脫黨參選市議長而遭民進黨開除黨籍，而南市預算增加主因之一是中央前瞻計畫配合款，退回預算等於是「打臉小英」，「府會風暴」後續發展令外界關注。

南市府指出，中央補助重大建設，以致明年度歲出總預算1005億8043萬5千元，但南市因為黃偉哲尊重民意，推動房屋稅輕稅方案，導致自籌財源下降，歲入預算僅編列946億8043萬5千元。市府表示，由於明年度歲入與歲出差短59億元，僅能以舉債方式挹注，雖然南市過去兩個年度皆平衡預算未舉債，但考量市民福祉與城市發展，市府仍需舉債支應重大建設。

市府強調，程序委員會依法沒有權限退回總預算案，如有不滿內容，只能進行初審並建議，最後仍應交由大會審議。

依據地方制度法第35條及第40條第一項，直轄市議會對預算案有議決權，並沒有退回重編的權利；內政部與行政院主計處的見解亦相同，經程序委員會提報大會不予審議的議案，經過議員的提議仍可提報大會審議，且沒有退回重編的權限。

市府說，不論就舉債的合理性，以及總預算案審查的適法性，南市議會於法於理均應該將總預算提報到大會審議，主張退回不但不符市民利益，也於法無據。

市府表示，各縣市大多以舉債方式支應包含前瞻計畫等重大建設，南市雖自籌財源狀況不如其他直轄市，但明年度總預算案舉債59億元，為六都中次少，僅高於台北市，且相較以往年度並未大幅舉債，市府仍堅守財政紀律。

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