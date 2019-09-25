南市議長郭信良 接小英台南後援總會長

2019-09-25

謝龍介：新潮流會很鬱卒 這是好現象

〔記者萬于甄、劉婉君／台南報導〕蔡英文總統競總決策委員會召集人洪耀福，日前曾南下邀請無黨籍南市議長郭信良擔任蔡英文台南市後援總會總會長，郭信良昨在永康後援會總部宣布接任，正式成立後援總會，強調未來將整合里長、基層組織及工商會等，力拚二○二○總統大選。

郭信良說，近期香港反送中越演越烈，嚴重違反民主精神，加上中國不斷以金錢外交打壓台灣，更讓國人憤怒不平，經思考並傾聽各方意見後，決定接下小英台南後援總會總會長一職。

郭：幫忙是基於私人情誼

郭信良已被民進黨開除黨籍，本屆在國民黨及無黨籍等市議員支持下拿下議長寶座。郭說，幫忙是基於私人情誼；至於是否打算重回民進黨？郭無奈透露，「有打算也沒有用，人家不一定要我。」至於與前行政院長賴清德是否會互相支援？郭認為，他做該做的事，賴的作為及想法，與他不互相牴觸。

賴系立委郭國文：意料中事

對於郭信良接任小英台南後援總會總會長，賴系立委郭國文認為，是意料中事，總統大選有許多事要做，大家在不同位置分進合擊，尋求總統蔡英文連任。

蔡英文台南市競選總部執行總幹事蔡麗青說，競總樂觀其成，歡迎不分黨派的政治人物成立後援會，一起力挺支持蔡英文連任，後援會愈多愈好。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，民進黨選擇郭信良擔任蔡英文台南市後援總會總會長，相信台南市所有新潮流、包括民進黨台南市黨部主委黃先柱內心都會很鬱卒，他個人「樂觀其成」，認為「這是好現象」。他說，民進黨的內部整合非常不到位，但國民黨也不會將勝選寄託在對手的分裂之上。

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