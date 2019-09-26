府會較勁 台南市明年度千億總預算遭退回

2019-09-26 12:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天上午召開第2次定期會第2次程序委員會進行審編議案，會議由議長郭信良主持，市府則由副市長許育典率市府各局處長與會。議長郭信良以市府舉債59億多，要求市府應謹守財政紀律，裁示退回重新檢討總預算案。

程委會委員、民進黨團書記長林宜瑾則表達異議，認為程委會並無此權限，要求應交由大會來討論。

台南市府明年度的總預算首度破千億元，明年歲出1005億餘元，較今年歲出862億餘元，增加了超過143億元，並舉債59億元。

先前，議長郭信良曾針對市府明年度總預算編列，有關議會的決議及議員建議案，無一採納，質疑市府根本不尊重議會。其中，義消協勤救災費用1500多萬元，六都僅台南未編列，他並向市府嗆聲說，既然市府不尊重議會，那總預算未來送議會審查，勢必將遭遇困難。

市府主計處當時則回應說，相關建議，因涉及龐大財政支出，恐增加市府財政負擔，為兼顧城市發展並遵守財政紀律，台南市政府有所為、有所不為，懇請府會共同珍惜人民血汗錢，守護台南的財政紀律。

今天市議會程委會，郭信良質疑市府既然要守護財政紀律，就不應大額舉債，應以身作則，謹守財政紀律，以不舉債為上限，裁示請市府重新檢討總預算案，再送程委會，隨後散會。（12:58更新）

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