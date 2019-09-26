挺不挺韓國瑜？侯友宜老話回媒體

2019-09-26 12:19

〔記者邱書昱／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席柯文哲傳出要聯軍進攻國會，在新北就有可能推出兩席參選人，挾帶高人氣的新北市長的侯友宜被記者詢問是否作為母雞帶頭衝刺？他今天受訪時說，目前仍以自己的工作為主，相信黨所推出來的立法委員都非常棒，大家好好疼惜他們。

記者追問是否以行動力挺國民黨提名的總統候選人韓國瑜？侯友宜不改以往態度，強調現在離選舉還有段時間，還是以市政作為優先考量，下禮拜開始也要去議會進行總質詢，議員有很多關心的議題都要好好準備說明，將市政做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法