白宮解密承諾對台軍售 中國跳腳輪番砲轟

2019-09-26 12:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕對白宮日前解密備忘錄提到，台灣對中國防衛能力應得到維持，對此，中國國台辦發言人馬曉光今日在回答記者提問時表示，美國內部單方面搞的所謂備忘錄，其內容嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。

中國外交部及國台辦連日來對此相繼表態，中國外交部發言人耿爽25日下午在例行記者會答覆相關問題時聲稱，事實充分證明，美方向台灣出售武器，嚴重違反「中美三個聯合公報」、特別是「八一七公報」的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。

國台辦今天上午也以發言人馬曉光名義跟進發表聲明。馬曉光稱，「兩岸關係和平發展是台海和平穩定的關鍵。美售台武器只會助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，只會進一步破壞台海和平穩定。」「兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望。我們願意盡最大努力、以最大誠意爭取和平統一的前景，同時，我們捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移！」

美國白宮8月30日解密一項內部文件，內容是1982年8月17日「八一七公報」簽署日，時任美國總統雷根發出的一份備忘錄提到，公報中提到對台軍售的減量，須視台海和平狀況，以及中國持續其和平解決兩岸分歧的承諾為先決條件。

備忘錄並提到，「美國對台提供武器之性能與數量完全視中華人民共和國所構成之威脅而定」。無論就數量和性能而言，「台灣相對於中華人民共和國的防衛能力皆應得到維持」。

陸委會多次表示，台灣對外採購軍備及加強自我防衛的能力，是為了維護台海和平、捍衛國家主權民主體制的必要作為。同時「正告北京當局」，對台不放棄使用武力，更頻繁以海、空軍行動侵擾台灣空域及海域，根本性地違反國際法和國際關係和平的基本原則，才是讓台海情勢緊張的主因。

陸委會在美國對台軍售時也表示，中華民國政府感謝美國對安全防衛的支持，也對保衛家園及民主自由的生活方式有決心與能力，將持續與周邊友好國家合作，共同維護台海區域和平，保障台灣人民的福祉與利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法