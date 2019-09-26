小六生寫功課造句嗆爆韓國瑜？ 他傻眼：哪裡學來的

2019-09-26 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以來爭議不停。有PTT鄉民25日PO出家中的小朋友寫功課，利用8個成語寫成一篇短文嗆爆某位市長。原PO也傻眼說「小孩還沒在看電視欸，怎麼寫得有種既視感」？

原PO指出，功課規定必須要用數個成語寫成一篇短文，只見小朋友寫道：這位市長上任後，大家才發現他是一個「飯囊酒甕」，他還「兔死狗烹」把幫助他選上的人一腳踢開，人行道雜草叢生，市民都要「小心謹慎」走路，才不會跌倒，和以前「扯開嗓子」、「喋喋不休」的說著他的「蒲鞭之政」差很多，於是各地有許多人「攛拳攏袖」的聚在一起，「慎重其事」的討論準備不再讓他當市長，成功後，大家終於可以過著快樂的生活。

原PO補充表示，家中完全不給小朋友看電視，小孩在家嚴禁使用手機網路3C，這樣的短文也不是大人教的，家中從無討論政治，完全絕緣，才有趣覺得「怎麼寫得出這些內容」，並和網友分享一下。至於小朋友是哪裡學來的，他也要再請教一下老師。

對此，網友紛紛留言表示「甲上上」、「老師會笑死」、「這天才吧 小六寫得出來」、「有幾個成語我還不知道」、「一百分」、「韓粉要出征了」；不過也有網友認為「其實小孩這樣寫很糟」、「20年前從小學一路到高中遇到很多老師，正課不上整天洗腦」、「建議家裡不要談政治」。

原文請見PTT

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