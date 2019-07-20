台灣迷因影片紅翻！小學生下課都看「國瑜草包」

2019-07-20 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「台灣迷因 taiwan meme」日前改編美國動畫《海綿寶寶》主題曲，製作一首「國瑜草包」MV，這波熱潮也燒到小學生圈。財經女神胡采蘋在臉書分享，大姪女作文班上的男生，每天下課都會用電腦播這部片，跟著影片高呼「國！瑜！草！包！」，並稱高雄市長韓國瑜「地中海阿北」，她感嘆道：「好可怕的影片」。

「國瑜草包」之歌5月中推出時引發網友熱烈討論，歌詞寫道：「哦～是誰睡在高雄的大市場裡 國瑜草包／反反覆覆跳針無數 國瑜草包／如果總統大選是你的野望 國瑜草包／那就喊聲發財把市政耽誤 國瑜草包／準備...國瑜草包 國瑜草包 國瑜草包 國瑜草包 高雄發大財！」

美女財經專家胡采蘋常在臉書分享日常生活，今（20）日發文表示，大姪女暑假在台期間會到作文班練習中文，班上男生「超愛韓國瑜」，下課喜歡跑去開老師電腦，上網找「國瑜草包」影片，接著大家會跟著影片大喊：「國！瑜！草！包！」

姪女告訴胡采蘋，她不知道那些男生對韓國瑜究竟是喜歡還討厭，但他們每天下課都熱衷於「國瑜草包遊戲」，樂此不疲地反覆喊「口號」，並一直稱呼高雄市長韓國瑜「地中海阿北」。此事也讓胡采蘋感受到影片媒介的威力，嘆道「好可怕」。

網友們回應，「現在小學生超會上網找樂子⋯而且是政治樂子」、「我喇叭沒開，為什麼彷彿還是聽得到聲音」、「個效果跟鋼鐵韓粉一樣，莫名有娛樂感」、「改天出現baby shark也不意外」、「個真的很合小男生胃口啦」。

網友惡搞美國動畫《海綿寶寶》主題曲，改編推出「國瑜草包之歌」。（圖擷取自臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」）

美女財經專家胡采蘋今（20）分享，齊唱「國瑜草包」是姪女作文班上男生的課後娛樂。（擷取自「Emmy Hu」臉書）

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