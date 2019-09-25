國會政黨聯盟議員吳旭智 參選竹縣第1選區立委

2019-09-25 13:44

［記者黃美珠／竹縣報導］國會政黨聯盟新竹縣議員吳旭智今天透過臉書正式昭告天下，他已決定、也獲得該黨黨中央的提名，將投入新竹縣下屆立委第1選區的選舉，直接挑戰國民黨提名、拚連任的林為洲，以及民進黨宣布徵召的該黨發言人周江杰！特別公開他的「戰袍」，請鄉親多多支持給予指教。

吳旭智說，該黨最主要的精神或態度就是希望經濟可以好好發展。過去這幾年不論是中央或是地方財政都很辛苦，而他認為真正的政治不要處在藍綠的惡鬥中，所以很多民眾對於藍綠之外的第3勢力是會有期待的，他想結合這股理性中道的力量一起努力。

他自許要當一個「興利」的立委！興的不是個人利益，而是全縣鄉親的利益。

他說，我們常說「興利」和「除弊」，但到目前為止台灣的社會都只做到了「揭弊」而已，真正要解決問題仍要從合作溝通、一起把重大的基礎建設做起來著手，這是他進軍國會的理想，希望有機會替新竹縣、乃至全國的民眾爭取。

吳旭智直言，是否從縣議會轉戰國會讓他陷入幾個月的長考，起先黨中央來徵詢時，他只想先把議員的工作做好，但從中也發現很多的問題居然都出在中央的政策和地方的財源上，所以便想說有機會的話前進立法院爭取黨更多的聲量，也把過去支持的力量再次聚集起來，所以最後決定欣然承擔。

這次該黨在新竹縣議會唯二的兩席，作為「學姊」的邱靖雅早早表態也將獲提名選竹縣第2選區，「學弟」吳旭智確定選第1選區，2人如果都順利更上一層樓，未來如何讓國會黨繼續在新竹縣議會內扮演適當的角色？

吳旭智說，他會策進更多有志之士參與他們，另外自身也不會停止在地方的服務，這也是該黨黨中央賦與他們的政策，也是他的自許。畢竟他選上議員以後，所有的服務一向不分地域地傾聽新竹縣所有鄉親請託的聲音。

他說，他參選立委的3大主軸一如當初選議員的訴求，也就是：爭取教育資源、升級社會福利、友善智慧城市。

因為教育是社會向上提升的根本，社會福利則包含長照、老人福利和關懷，他覺得透過整個中央的努力，可以給新竹縣的長輩和弱勢者更多的資源。

至於他本身就擁有科技背景，AI更是他的專長，如果順利在國會，自可以搭配縣長楊文科推動的AI國際智慧園區。

而AI是全國當前值得重視的議題，他希望能在中央協助一些相關、先進的科技法令鬆綁，讓這個領域的人才、技術能在台有真正好的發展，這樣將有助幫新竹縣爭取到更優的經濟能力、財源，幫台灣在產業順利完成轉型。

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