鄭朝方也玩真人開箱 秀調香師裝備

2019-09-25 12:47

［記者蔡孟尚／新竹報導］民進黨新竹縣立委第2選區參選人鄭朝方發佈新聞說，自己跟隨社群風潮也在臉書PO出真人開箱照，曾獲國際認證調香師的他除了秀出調香器材外，也還有「新竹縣特調」這款香水使用到的新竹縣農特產品的植物萃取液，使用素材十分豐富。

新聞稿中指出，鄭朝方是時下大眾年輕人所追尋的「斜槓青年」，這是新的社會型態、新的理想生活形象，鄭朝方有著紮實的豐富知識、文化堆疊的才華和技能，讓他擁有多重身分及多元生活，不僅曾入圍金曲獎，更特別的是獲得金鐘廣播獎殊榮，今日所分享的「開香」，更是呼應鄭朝方曾經獲得加拿大品牌調香大賽首獎，同時成為國際認證的調香師。

鄭朝方開箱照展示了調製「新竹縣特調香水」之必要設備，其中包括調香棒、相測儀、鑷子、聞香片、燒杯、調香包、聞香宣紙及聞香布，除此之外更結合新竹縣13鄉鎮農特產植萃，像是竹東及竹北稻米、新埔柿子、北埔擂茶、峨眉東方美人茶 、寶山橄欖、尖石水蜜桃、五峰水梨、芎林番茄、橫山野薑花、新豐西瓜、湖口木酢液、關西仙草等等植萃。

鄭朝方說，他的多元人生不設限，勇敢嘗試各領域，精準地新創出作品並得到肯定，而這些斜槓人生經驗豐富了他的生命經歷，而用在政治工作上，更能以不同角度來豐潤政治工作的全面性，同時也鼓勵大家要勇敢實踐夢想，一同成為斜槓青年。

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