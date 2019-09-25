還有3天！單身婚育租金補貼 已受理1萬3千多件

2019-09-25 11:03

〔記者謝君臨／台北報導〕內政部於9月2日起開辦單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，依身分及地區每月可補貼2600元至5000元不等金額，共有2萬4000戶名額，協助減輕租屋負擔。營建署主任秘書王東永今表示，目前全國22縣市已受理申請約1萬3000多件，申請將於9月27日截止，請民眾把握最後3天。

王東永說，想申請的民眾可以注意6個小撇步，包括可透過網路24小時申請；同一門牌可多戶申請，例如一戶內有雅房、套房分租，符合規定是可以的；單身青年戶籍辦理分戶，可委託親戚朋友辦理；年輕人外地工作可跨縣市租屋；青年學子也可申請；房客可申請第二類建物謄本並主張遷入戶籍及報稅。

王東永指出，計畫戶數為2萬4000戶，目前全國22縣市已受理約1萬3000多戶申請，最後3天的量應會大幅提高，若最後申請戶數不超過2萬4000戶，符合資格者皆可獲得租金補貼。

不過，王東永提醒，若申請戶數超過計畫戶數時，將採評點制度，例如中低收入戶優先、年紀大優先，因本意上就是照顧弱勢，直轄市、縣市政府會依評點基準表評分，按分數排序後，由高分者優先補貼，與申請遞件時間無關。已提出申請的民眾，預計於11月底，直轄市、縣市政府會陸續通知及撥款。

內政部指出，如符合申請條件且有需求者，請儘速洽租賃所在地的地方政府申請辦理，不便臨櫃辦理者，也可採郵寄方式，或利用單身婚育租金補貼網站線上申請。如有相關疑問，可至營建署網站查詢，或撥打諮詢專線02-7709-8801，服務時間至10月14日，週一至週五早上8時至下午6時，都有專人接聽。

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