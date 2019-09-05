盧秀燕貼文租金補貼政策 網友狂謝幫宣傳小英政績

2019-09-05 11:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕為減輕民眾租房負擔，台中市政府搭配內政部營建署辦理「整合住宅補貼資源實施方案」及「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，市長盧秀燕也在臉書宣傳「讓年輕人敢拚、敢婚、敢養是我們的責任，燕子盡力去做」。不過貼文底下網友紛紛留言感謝蔡英文總統，表示「感謝你支持民進黨小英總統，第一次覺得你做對事情了」、「謝謝中央的努力、台中的公宅呢？」也有人笑「中央政府的政策，市長怎麼好意思說自己照顧年輕人」。

盧秀燕臉書貼出中央補助的「整合住宅補貼資源實施方案」及「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，並宣傳「單身青年、新婚2年內或育兒中的家庭看過來，租房租金補貼即刻上路。」表示「年輕人敢拚、敢婚、敢養是我們的責任，燕子盡力去做，減輕租房負擔趁現在！即日起至9/27（五）止，只要符合所得收入、合法租房等條件，就能申請租金補貼」。

市府說，配合營建署辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，對20~40歲單身青年，以及新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭提供租屋租金補貼，最高租金每月補貼單身青年3200元，新婚、婚育家庭4000元，最長1年的補助期限，台中市預計2978戶可受惠，減輕年輕人及婚育家庭租屋負擔。

市府都發局也說，市府動支經費全數滿足租金補貼申請合格戶，補足中央經費不足，也加碼提供「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」預估可嘉惠380戶在台中市購屋的青年朋友。

對此，網友紛紛留言感謝蔡總統，表示「感謝蔡英文總統照顧年輕人」、「感謝中央幫忙，不愧是中央處理器」、「感謝你支持民進黨小英總統，第一次覺得你做對事情了」、「謝謝中央的努力，台中的公宅呢？」也有人大酸「跟順姨一樣耶，好事收割，壞事切割」、「中央政府的政策市長怎麼好意思說自己照顧年輕人」。

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