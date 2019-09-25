桃園舉債創新高？王浩宇回防辯護：六都最低！

2019-09-25 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市近日傳出舉債創新高，對此，被稱為「全國不分區」議員的王浩宇，今（25）日在臉書發文「回防」桃園，為桃園市舉債創新高議題辯護。

王浩宇在貼文中指出「桃園的舉債是六都最低的」，今年度是因為「重大建設已開始」所以舉債增加較大，比如說捷運綠線、鐵路地下化等，未來將帶回土地重劃與開發的利益，加上桃園人口增加、台商回流經濟前景樂觀，為桃園財政掛保證。

王浩宇更強調，桃園的基礎建設，包含路平、下水道和人行道等都持續在建設中，這些都是過去沒做的，這幾年都在努力執行，若桃園統籌分配款能跟台北市一樣比例，就算這樣建設舉債也不會增加，這是長久以來的不公平，但「我們」還是會在預算有限下積極建設。

王浩宇稱今年度，台北市平均每位市民分配的統籌分配款為16300元，桃園市只有9300元，差距竟接近1倍，這才是桃園市努力建設卻要面對龐大財政負擔的主要原因。加上桃市幾年前就推出租屋、育兒和生育津貼，使桃園的生育率持續保持全國第一。

王浩宇最後還強調「以上跟市民報告」，對王為政策辯護，許多網友留言相挺「議員加油，桃園正在起飛」、「當然要舉債，空間還那麼多，反正高雄3千多億，拍拍屁股走人還能當高官，沒事的」，但也有網友戲稱「你是不是很想加入桃園市政府做發言人」。

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