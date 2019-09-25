金防部聯合反登陸操演震憾登場！參謀總長沈一鳴驗收：成功

2019-09-25 09:41

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今晨實施聯合反登陸操演，模擬敵船團集結向我方泛渡，有積極登島企圖，國軍立刻以各式重型火砲齊射阻止擾亂敵船團前進，總計射擊8吋榴砲等各式火砲48門、砲彈1100餘發。國防部參謀總長沈一鳴親自跨海驗收，對於演訓成果給予「成功」的高度肯定。

金防部108年度「聯合反登陸作戰」操演，清晨5時30分在后湖海灘登場，由金防部指揮官賀政中將擔任操演指揮官，展現國軍聯合火力機制及輕重兵器訓練。參謀總長沈一鳴上將率陸勤部指揮官吳慶昌中將、陸軍司令部副參謀長陳生再少將等人跨海督陣；金門縣長楊鎮浯、副議長周子傑及縣府主管、地方仕紳及陣地附近村民出席，感受一場震撼力十足的全民國防體驗。

天還未亮，后湖砲陣地只有偽裝網底下的戰情中心發出微弱燈火，所有參演官兵全副武裝進入射擊位置待命，操演模擬我方聯合情監偵系統發現敵船團正集結向我方泛渡中，有積極登島企圖，我方以各式重型火砲齊射阻止擾亂敵船團向我方前進，並依防衛作戰進程，實施集火帶射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第1線守備部隊以各式輕重兵器防護射擊，阻敵登陸。

5時43分，在天空落下照明彈後，開始第1波射擊，總計射擊火砲有8吋榴砲、155、105等各式武器48門，配合演習想定射擊砲彈1100餘發。金防部戰車營、機步營、砲兵營、防空連及烈嶼守備大隊本部連官兵均投入演練，展現平時精練成果，現場氣勢雷霆萬鈞。

金防部表示，參演官兵從8月開始進行各式武器、彈藥暨裝備保養及人員專長複訓，陸續完成武器性能射擊測試、空操演練等各項整備任務，所有官兵均全力以赴，期盼平日的辛勤訓練，能有最完美的發揮。

參謀總長沈一鳴上將親臨現場驗收，強調這是1次「成功、非常順利」的操演，對於參演國軍弟兄的表現給予高度肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法