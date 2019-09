小英競總首支影片《台灣隊長》 RAP創意宣傳政績

2019-09-24 22:42

〔記者楊淳卉/台北報導〕2020蔡英文總統連任辦公室今推出的第一支正式影片《台灣隊長》(Captain Taiwan),由知名饒舌歌手大支操刀製作,以RAP的形式政績與政策。歌詞除了提及GDP提昇、農產品外銷、社會住宅、維護主權、新南向等政績,也提到假消息防制,「我們就算被抹到黑,依然走到飛」,「請一起打擊假消息,從Line到PTT」。

蔡英文總統連任辦公室表示,《台灣隊長》是一支以RAP歌曲為基調的MV風格影片,節奏明快而有力,記憶點十足。歌詞中紀錄著自執政以來,全台灣人民與總統蔡英文共同完成的政策成果,相信所有執政夥伴、支持者,以及一路看著小英總統挺住壓力完成這些政策的台灣民眾,都會很「有感」。

蔡英文總統連任辦公室表示,本支影片的歌曲由知名饒舌歌手大支操刀製作。選擇使用RAP的形式,是因為傳統上介紹政績與政策給民眾,常遇到「難以消化」、「落落長不想看」的困難,在蔡總統執政的這幾年,行政單位針對政令宣導的方法推陳出新,是所有民眾與年輕人都有目共睹的成果。因此在支持總統連任的路上,依舊以國政為重、政績為先,要用更有創意、更多元的方式,讓民眾了解小英總統的成果。

蔡英文總統連任辦公室表示,要完成這些工作,不單純依靠執政團隊的努力,更重要的是許多努力支持、肯定台灣持續進步向前的台灣人民。如果沒有他們的鞭策、支持與鼓勵,台灣不會如同現在一樣,走在正確的道路上。

蔡英文總統連任辦公室表示,就像歌詞中提到的,「如果你也在為台灣努力的話,那你也是台灣隊長」,這支影片不只象徵蔡總統將帶領台灣繼續前進,更是感謝所有台灣人民的付出。為了這個國家,我們會一起邁向更好的2020、更好的台灣。

蔡英文總統連任辦公室表示,未來,這支影片將提供各地支持小英的競選總部、後援會,以及相關活動場合,讓台灣隊長持續與大家持續見面,到時候,希望所有支持者們跟我們一起喊出:「我是台灣隊長!」

《台灣隊長 Captain Taiwan》歌詞全文:



帶領全民一起賺錢 上班就 像作戰

股市連續超過半年 交易日 都破萬

促成台灣保證法案 有擔當有 手腕

又 果斷阻絕豬瘟 全力守護滷肉飯

提升GDP 爭取CPTPP

請一起打擊假消息 從Line到PTT

盡力拼 衝出台灣衝第一 拿出魄力

觀光新高 失業率新低 新南向飛出國際

農產品狂銷國外 破史上最高紀錄

社會住宅承諾蓋 8年內20萬戶

主權顧乎栽 面對強權不會屈服

宣揚武統的恐怖份子 就直接強制驅逐

我們就算被 抹到黑 依然走到飛

不論多少淚 多憔悴 都要為 人民 做到位

已經擺脫22K 我知道你還是好累

但你一定會有感覺到今年降低繳稅

大家都說政府撿到槍

認真做事 而不是為了選票箱

來自街頭 跟著自由民主茁壯

Started From The Bottom

Start it Underground

台灣隊長

我是台灣隊長

只要是 人民的事 那就是我的事

如果你也在為台灣努力的話那你也是

台灣隊長

我是台灣隊長

只要是 人民的事 那就是我的事

如果你也在為台灣努力的話那你也是

台灣隊長

開口只會說真話

首長走上第一線 公務員都Turn up

防疫人員不停的加班 為了要守護台灣而拼命

軍士官兵都堅守崗位 認真的負責的執行軍令

社工助人專業優秀 農民外銷大有收穫

刑責加重讓鬥毆的人都說 No

台商現金回流5000億

We got the dope flow

就連上脫口秀都比主持人還幽默

警察一出馬 歹徒們Put your hands up

打工族有保障 時薪連續三年優化

堅持只做對的事情 不管壓力有多大

就算吃力不討好我們用成績說話

要把預算花在刀口上

未來能看到走向

用饒舌做施政報告大家都說教我唱

長照 補貼

租屋 補貼

農業 補貼

養小孩 補貼

為了心中 民眾 行動 努力不懈

大家都說政府撿到槍

認真做事 而不是為了選票箱

來自街頭 跟著自由民主茁壯

Started From The Bottom

Start it Underground

台灣隊長

我是台灣隊長

只要是 人民的事 那就是我的事

如果你也在為台灣努力的話那你也是

台灣隊長

我是台灣隊長

只要是 人民的事 那就是我的事

如果你也在為台灣努力的話,那你也是台灣隊長

