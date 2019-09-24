25年沒被刪過 苗栗縣明年總預算編列增加12億多

2019-09-24 19:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府縣務會議今天通過主計處提報明年度縣府總預算案，明年度歲入編列204億1433萬1千元，歲出201億8433萬1千元，較今年度增加12億3300萬元，成長6.54％，也是近5年來成長幅度最高。苗栗縣政府主計處指出，明年度仍採核實編列，主要是中央工程補助款、人事費等增加。

苗栗縣政府從2015年底爆發財政黑洞，造成縣府負債高達676億元，苗栗縣長徐耀昌上任後積極開源節流，暫緩執行十多項重大工程，以及停辦免費營養午餐、生育補助縮水等，將錢花在刀口上，並積極招商，迄今已償債45億元，負債降為631億元。

苗縣府主計處指出，今年度總預算歲入191億7492萬4千元，歲出189億4492萬4千元。明年總預算比今年增加12億3900多萬元，增幅6.54％。明年的總預算基本上僅編列人事費、行政費等法定支出及基本行政維持費。

至於明年總預算增加的原因，主要是公教人員待遇晉級致增加人事費2.2億元，中央補助辦理道路橋樑、下水道工程等公共設施及各項業務計畫增 加約6.3億元。

此外，因應年金改革退休人員退休金節省數挹注退撫基金，配合台銀延後一年開立繳款單，致退撫支出增加2億元，以及辦理中低收入老人生活津貼及身心障礙者生活補助經費等法定社福支出增加1.9億元。明年總預算案，將送苗栗縣議會11月份召開定期大會審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法