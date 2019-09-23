直播再嗆中央大軍進駐 韓國瑜：醜化高雄誰敢來觀光

2019-09-23 21:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過直播，再嗆內政部、警政署進駐高雄這件事，他質疑為什麼內政部、警政署大小眼，對高雄吹毛求疵，並指稱現在高雄整個觀光業非常不好，照內政部警政署這種作法，把高雄醜化成這個樣子，誰還敢來觀光？

韓國瑜指出，「每個縣市首長基本上都非常關心治安」，他對高雄治安有不同的解釋跟界定，認為人民要的是安居樂業，他想告訴警察同仁「先安居、再樂業」。

他說明，安居就是住得安全、行得安全，樂業就是百業興旺，做生意賺錢，比較容易賺到錢養家活口，可是沒有治安，就沒有錢。

他說，根據警政署今年一月到八月全國破案率最高排行前三名縣市是新竹、嘉義、再來就是高雄，但「最近要抹黑韓國瑜、與抹黑高雄街頭槍聲大作，說高雄治安敗壞」，完全是「胡說八道」。

韓國瑜舉例，今年六月桃園某個停車場有男子拿手槍挾持人質，當時「內政部跟刑事警察局有沒有進駐？沒有」，這個月初桃園又發生槍擊案，內政部警政署有無進駐？上個星期屏東也是直播主手腳全部被打斷，警政署同樣沒進駐。

他強調，這些案件都是各縣市警察同仁冒著生命危險、非常認真地完成緝兇，高雄警察這麼辛苦，每個程序都照辦案程序，重點是為什麼桃園發生槍擊案，屏東有暴力事件，「為什麼內政部、行政院、警政署大小眼？為什麼要對高雄吹毛求疵」？

他說，「現在整個觀光業非常不好」，中客自由行停滯，觀光產業賺錢越來越辛苦，所以市府一直拜託海內外觀光客來高雄旅遊，但「照你內政部警政署這種作法，把高雄這個城市醜化成這個樣子，誰還敢來觀光？沒人敢來」。

韓國瑜說，他覺得這是一個比例原則，行政院、內政部警政署，不能因為高雄市是國民黨韓國瑜執政，每一件事情都放大來看，請肯定一下高雄市的警察人員。

韓國瑜臉書直播影片（一）：

韓國瑜臉書直播影片（二）：

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