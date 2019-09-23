披橘袍？遭嗆被郭、橘拋棄 王金平專頁回應「無聲勝有聲」

2019-09-23 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日傳出前立法院長王金平已和親民黨接觸，正爭取親民黨「門票」參選總統，也獲得本人證實稱「可以這麼解讀」。眼尖網友找出16日王金平個人臉書專頁的文章，被中國網友留言嗆聲，王金平小編一招「無聲勝有聲」的回應被廣傳，就連台北市議員「呱吉」邱威傑也注意到此事、模仿留言。

前立法院長王金平今（23）日已向媒體證實，正努力籌組所謂「大聯盟」，也親自證實「可以解讀」成爭取親民黨門票參選2020總統。

對此臉書專頁「政治迷因 Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｍｅｍｅｓ」即分享粉絲投稿，截取王金平個人專頁「台灣公道伯 王金平」16日回應嗆聲網友的內容，一招「無聲勝有聲」的笑臉表情符號「＾＿＾」，被網友推爆。

王金平專頁16日貼出文章宣導10月1日交通新制上路，卻遭一名自稱來自南京的張姓中國網友留言嗆聲道：「好像郭台銘把你拋棄了，連親民黨也嫌棄你，我要看看你怎麼選到底？」不料王金平的專頁管理者僅以簡單的笑臉表情符號「＾＿＾」回應，「無聲勝有聲」的一招，被網友推爆。

據悉，事實上這名中國網友連續2次留言，另一篇留言稱「時代力量還沒推人，趕緊去蹭一蹭，黃王配還有希望」，王金平專頁也僅以「謀愛」（不要）簡單2字果斷回絕。

網友見臉書專頁「政治迷因 Political memes」分享這個截圖，紛紛效法王金平專頁在底下留言各式笑臉表情符號，台北市議員「呱吉」邱威傑也參了一腳，吸引許多網友也回應「^__^」。

相關原文請見：

（臉書專頁「台灣公道伯 王金平」原文，網友嗆聲見留言處）

（臉書專頁「政治迷因」原文）

網友分享這個截圖，台北市議員邱威傑也注意到，並參了一腳，留下表情符號，吸引許多網友按讚留言。（圖取自臉書專頁「政治迷因 Political memes」）

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