疑遭假帳號抹黑性騷 民眾黨朱哲成暫未提告

2019-09-23 19:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣民眾黨苗栗立委參選人朱哲成昨爆出性騷、欠錢疑雲，儘管他於第一時間嚴正駁斥，並批評這種「一分真九分假的爆料」讓參選疲於奔命，後續也有網友追查PTT爆料帳號，發現是人頭帳號，懷疑是網軍惡意抹黑；原稱今要提告的朱則自省「與異性相處的過程當中，有時顯得不夠穩重」，考量提告曠日廢時，將再評估。

朱哲成昨遭網友爆料曾於去年輔選台南市長黃偉哲期間，涉性騷女網友並欠錢不還，朱受訪時澄清，欠錢是雙方認知誤會，早已解決，且完全無性騷情事，但消息傳出後於網路討論沸沸揚揚，立即有網友追查PTT爆料帳號，發現為人頭帳號，爆料文隨後就被刪出，甚至有網友扮柯南，質疑幕後者為外號「台獨機關槍」的李柏璋。

朱哲成於私人臉書表示，自己或會與人口角、脾氣火爆等，但絕無作奸犯科、無良惡劣行徑，感嘆退出民進黨、批評蔡英文就遭1450網軍攻擊，慶幸「我退黨了」；隨後他也於個人粉絲頁上反省「 跟異性相處的過程當中，因個性使然，還是有時顯得不夠穩重。若有讓人誤會之處，我非常抱歉。」

民眾黨今也針對此事發表聲明，強調對提名參選人將善盡監督之責，也會要求參選人以最高標準要求自己，目前也無換人打算；朱哲成今則說，有與警方聯繫，但因PO文網友疑似買他人帳號當跳板後發文抹黑，考量法律途徑將曠日廢時，選舉完後一切真相大白，目前重新評估是否提告。

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