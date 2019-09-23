聯合國總辯論明登場 AIT：支持台灣有意義參與國際

2019-09-23 15:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會總辯論明（24）將登場，澳洲駐台辦事處今表示認同台灣在針對永續發展目標及發展全民健康覆蓋的持續進展；美國在台協會（AIT）也重申支持台灣有意義參與國際組織，並肯定台灣在因應全球挑戰上的貢獻，「美國將繼續支持台灣」。

第74屆聯合國大會萬眾矚目的總辯論將於24日至30日登場，多國領袖將上台發言，會議主題為「激勵多邊努力消除貧窮、促進優質教育、氣候行動及包容」。

在總辯論開始前夕，澳洲辦事處今天在臉書上發表中英文評論，表示「澳洲辦事處認同台灣在針對永續發展目標及發展全民健康覆蓋的持續進展，以台灣高品質醫療照護的國際聲譽，台灣能夠協助提升本區域及全球的醫衞安全」。這也是澳洲在世衛大會（WHA）參與案以外，第一次針對台灣專業參與國際發聲。

AIT今天透過電郵回覆記者時，也重申在不需主權作為參加條件的國際組織中，美國支持台灣完整參與，對於因會員資格無法加入者，則支持台灣有意義參與（encourages Taiwan's meaningful participation）。

AIT並表示，「我們了解（acknowledge）台灣主動選擇遵循許多聯合國倡議，例如在永續發展目標（SDGs）的案例」。AIT強調，台灣是個民主的成功故事、可信賴的夥伴與世界上的良善力量，尤其在台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，美國將會繼續支持台灣。

為呼應聯合國總辯論主題，我國近期也由外交部、環保署與工研院等單位，在紐約舉辦相關會議，向聯合國社群人士介紹台灣為落實聯合國永續發展目標（SDGs）的行動與進展，例如非核家園、消除貧窮、永續社會與人民賦權等領域。

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