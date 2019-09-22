洪秀柱「盼台南重溫歷史光榮」 基進：拆郵便局的沒資格談

2019-09-22 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國國民黨台南立委參選人洪秀柱昨（21）日在造勢場合稱「盼讓台南重溫過去的歷史和昔日的光榮和驕傲」，台灣基進台南黨部今（22）日發文駁斥，以前（20）日展出的「台南郵便局」紙箱還原建築《全民烏托邦》為例，痛批1973年拆除「台南郵便局」原址的國民黨沒資格談論城市光榮感。

據貼文內容，中國國民黨台南立委參選人洪秀柱昨（21）日在首場造勢晚會上，稱「盼讓台南重溫過去的歷史和昔日的光榮和驕傲」。對此，台灣基進台南黨部怒斥「國民黨完全沒有資格談論這件事」。

台灣基進指出，20日揭幕為期3天的「台南街頭藝術節」中，市民在藝術家的帶領下，共同攜手運用紙箱、膠帶，重新搭起1973年遭拆除的「台南郵便局」建築，重現往日光景，找回消失的記憶。台灣基進表示，台南郵便局在1910年完工，為台灣日治時期典型的辰野式「式樣建築」，時代甚至比「台南州廳」（現國立台灣文學館）及「台灣總督府」（現總統府）都還要更早。

台灣基進表示，郵便局代表著台灣郵政的基礎，且在過去資訊傳遞較困難的年代，這不僅是高挑華麗的一棟樓厝，更代表著人與人之間的情感維繫。但這棟寄託市民情感的建物，卻在1973遭中國國民黨政府拆除，這並非少數案例，而僅是當時政府有意識地將城市歷史進行拆解和斷裂的眾多例子之一。

台灣基進強調，府城是台灣最早開發的城市之一，數百年來所乘載的多元多國文化，造就了城市精神的高度，近年來受全球化影響，城市要保持獨特地方性更趨困難，而所謂的「光榮感」，應是透過物質、非物質性的文化邊界，來凝聚成為共同體的想像，並對自身的群體感到認同。

城市精神需要人與人之間長時間的共構方可形成，但要破壞它卻又輕而易舉，包括國民黨政權拆毀的「台南郵便局」以及高雄被迫停辦的「大港開唱」等。作為外來政權的國民黨，總是一而再地將自身大中國華儒奴思想強加於台灣，完全不顧台灣所擁有的豐富多元文化，試圖讓台灣人忘記自己的過去。

對此，台灣基進直言：「毀滅一個城市很快，建構一個城市的光榮，很慢。」並直言雖可慶幸台南尚且能繼續努力維持「作為府城的驕傲」，但他們也呼籲，「希望明年大家可以好好投票，否則遭毀滅的可能不只是高雄，而是全台灣」。

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