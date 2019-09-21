中共建政70年「內外交迫」 學者：對台出手轉移焦點

2019-09-21 19:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共在10月1日舉行建政70週年慶祝典禮之前，5天內奪我兩邦交國，成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富認為，北京鷹派當道，不排除十一前還有一波對台「文攻武嚇」，甚至再出手拉我邦交國，以重挫蔡政府威信。此外，中國領導人習近平也將在十一發表重要講話，我政府密切關注，研判情勢並預擬因應對策。

兩岸人士分析，中共十一國慶，習近平原要揭櫫過去70年完成的歷史使命，但現在卻面臨「內外交迫」，不僅美中貿易戰未歇，還有香港問題 、豬肉價格攀高與經濟成長趨緩等，在對內部無法交代下，轉而對台灣出手。而習近平在十一講話，世界各國政府都相當關注，當然包括台灣，預料當中會有涉台部分，我方將分析研判各種情勢，預擬對策。

洪敬富預測，習近平將在十一宣示國家取得「巨大」經濟成就，並藉此場合強調民族團結與統一的必要性，形塑愛國心，對台獨與港獨以強硬措辭，譴責「分裂祖國份子」。

洪敬富分析，在索羅門與台灣斷交後，美國相當不滿，副總統彭斯也取消與索國總理蘇嘉瓦瑞會面，但才過幾天，北京就不顧美中關係，又挖吉里巴斯，顯示習近平面對內部的壓力與矛盾相當大，讓他必須以更強硬的鷹派立場，來回應中國內部對他統治正當性的質疑。

台大政治系副教授洪陳世民也說，中國近來的「內憂外患」，讓習近平權力不穩，也影響到他的領導地位，甚至是3年後中共20大。習近平藉由對台強硬，轉移內部關注焦點。5天內奪我兩邦交國，明顯是北京刻意的政治操作。

洪敬富認為，在鷹派當道下，北京可能會再教訓民進黨政府，除在外交上，讓民進黨挫敗外，也不排除以軍事演習，對台「文攻武嚇」，而中國十一的盛大閱兵，更會藉機展現強大軍力，威嚇台灣民眾。不過，他強調，中國逼迫台灣，美國也在計算適當的出手時機挺台，絕不會讓國家利益遭北京蠶食鯨吞。

陳世民指出，未來是否還有斷交的骨牌效應，值得觀察。不過，美國在我邦交國海地、馬紹爾群島、諾魯都有緊密關係，相信美方會動用影響力，阻止這些國家「棄台投中」。

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