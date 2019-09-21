台中拜廟趕時間 韓國瑜20分鐘快閃

2019-09-21 17:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週六來台中狂掃21間宮廟，今天921日再來台中拜廟，先參加清水紫雲巖的全國寺廟金蘭會，與盧秀燕再度合體，之後再到潭子無極混元中樞院參拜，不過只待了約20分鐘，為了要趕下午4場屏東行程，只向支持者、揮揮手、比了比手上的手錶，示意要趕時間，未致辭就離開，中樞院也送他一頂宮廟帽讓他戴上。

韓國瑜今天準時在上午11點20分到達無極混元中樞院參拜，台中市副市長楊瓊櫻、前苗栗縣長劉政鴻、立委顏寬恒、江啟臣、市議員張瀞芬、吳瓊華及立委參選人莊子富等人陪同下參香，一路上高喊韓國瑜呼聲不斷。

不過韓國瑜準備到場，也趕著離開，參拜後進到廟方辦公室，一會兒出來後，在二樓天台向支持者揮揮手，比一比手上的手錶，示意「趕時間」就趕著離開，不像上週六即使要連跑21間宮廟也幾乎會致辭，今天在中樞院則是沾醬油式的拜廟快閃。

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