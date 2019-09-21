張善政7問蔡總統 籲提具體辦法解決外交危機

2019-09-21 12:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長、國民黨總統擬參選人韓國瑜的國政顧問團，上午再次針對近日兩邦交國斷交一事召開記者會。前行政院長、顧問團總召張善政在會中向蔡英文總統提出7大問題，要求蔡總統盡速提出具體辦法，解決這次的國安、外交危機。

張善政今在記者會中向蔡總統提出7個問題，包括「連續斷交就是捍衛主權嗎？」「 罵中共能解決斷交危機嗎？」「民進黨扭曲過去馬總統的外交休兵為外交休克，現在自己是否外交休克？」「 能保證不再斷交嗎？」「是否該請教陳水扁前總統如何復交？」「 踏實外交是否變成踏死外交？」「蔡總統在2016年曾説外交靠實力，請問斷交六國靠的是什麼實力？」

張善政表示，現在邦交國一個一個掉，如果連任後邦交國掉到不到10個，我國主權還有幾個國家看得到？蔡總統過去曾說要捍衛主權，卻讓世界上承認主權的國家越來越少，應該說清楚自己真正捍衛主權的做法，並在罵中共之餘，也拿出實際行動來解決國安危機。

張善政並轉述韓國瑜提出的3項意見，其一是兩岸應對話並恢復互信，而且要透過民眾交流的方式，而不是只有領導人互信；其二是呼籲朝野共商國是，韓願意與蔡總統等朝野人士坐下來談；其三是韓若當選，會建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。

張善政強調，兩週前韓國瑜曾發表外交政策，其實就幾個字，「經貿外交」跟「裡子外交」，現在邦交國一直丟，面子已經被人家打巴掌，既然面子做不到，蔡總統應思考是否能把裡子外交做好。最近東協10加6個國家簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已經箭在弦上，區域內僅我國跟北韓沒有參與，「這還有什麼面子選第二任總統？」

對於外交部長吳釗燮請辭被慰留，張善政說，與邦交國斷交，外交部長請辭是非常好的責任政治，但如果從蔡總統上任開始，每斷一個邦交國就要換一個部長，這樣總共要換7個部長，沒有那麼多部長能換，既然責任的源頭是蔡總統，就應該要換總統而非換部長。

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