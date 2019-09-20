市政請益卻放韓粉亂入造勢 里長當場怒轟韓國瑜

2019-09-20 23:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜市政請益之旅，支持者已隨民調下滑，上班時間聚集區公所，搖旗吶喊「韓國瑜凍蒜」，引發地方里長不滿，當著韓國瑜面前砲轟完全偏離主題，請益之旅變調，質疑上班搞選舉。

韓國瑜連辦8場市政請益之旅，並走訪多家宮廟拜票，明顯聲勢大不如前，部分支持者身穿國旗裝，連趕多場如影隨形，為韓國瑜送暖助勢，但以鳳山五甲關帝廟為例，韓國瑜去年選前平常日參拜人潮擠爆，這次現場人潮不到1千人，成為警訊。

支持者上班時間聚集區公所，迎接韓國瑜到來，搖旗吶喊「韓國瑜凍蒜」，宛如選舉造勢場合，過程中還對要參加會議的里長嗆聲，會議更任由支持者進入會場，一度高喊「韓國瑜凍蒜」，引發里長不滿出言制止。

鳳山區里長聯誼會總幹事李滋宏會中發言表示，市長與里長雙向溝通原本是美意，卻動員支持者前來，放任區公所造勢，造成里長一度進不來，還被支持者嗆聲，說好的市政請益之旅，已經全部偏離主題。

李滋宏發言過程一度被韓粉嗆聲打斷，他回嗆「不要對號入座」，當場告訴韓國瑜這又是偏離主題，應管制支持者不能入場，避免市政與選舉混為一談，他也吐槽市府路平政策，大明路很多天坑，人車通行險象環生，市府稱沒錢補洞，只能淪為貼藥膏。

忠義里長李朝清認為請益之旅失焦，支持者如入無人之境，區公所是公家辦公場所，卻變成造勢場所，且民眾與里長搶發言，浪費大家的時間，里長鼓譟要求先發言，請益之旅大打折扣，令人失望。

南興里長廖春花不滿市長與里長開會，卻動員支持者來造勢，明顯是為了選舉而來，批評上班搞選舉，又可以領薪水，令人質疑；還有里長認為會場開放支持者入場，公開透明的媒體卻不能進來，市政請益之旅淪為造勢會場。

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