出席社群之夜 小英：願不願意跟我一起守護台灣

2019-09-20 22:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文今晚出席台灣社群史上第一次跨界合作的「社群之夜─人蔘第一次」活動，她致詞表示，這一百多天是最艱困的選戰，這一百多天將是台灣有史以來最慘烈選戰，大家有沒有信心，願不願意跟她一起守護台灣。

蔡總統指出，連任之後會做很多事情，她出江湖很久了，有很多第一次，自己從小英文就不好，分數難以啟齒，後來進入台大的第一堂英文，有人就問真的有人名字叫「英文」，那時就立志要把英文念好。

蔡總統提及，她後來去美國到康乃爾大學法學院唸書，系主任見到她問，「你是台灣來的」，就說以後你們和中國怎麼辦？她想了想那時政府說要跟中國統一，結果老師就告訴她，應先有民主用民主方式決定。「大家如果去看我的論文最後一段，就會有引用該老師說法，提及解決世界貿易問題的方式」。

蔡總統分享，她第一次領導群眾上街頭，因一組人在圓山有點失控，那時執政的國民黨就貼一個標籤叫「暴力小英」，不過，「暴力小英」有幫忙民進黨度過危機，後來也曾去新北市選舉。

蔡總統表示，第一次選總統是2012年，做政治人物最大的感覺是給很多人感動，做政治人物最大來源是給民眾感動，第一次做總統的感覺是，很難想像有人會罵那麼難聽，有人會對總統有那麼大怨恨，後來認知到因為自己是「隊長」，這次第一次選連任一定要成功。

蔡總統提及，這幾天面臨的斷交事件，中國接下來還會繼續打壓，這不是屈服就可以解決，應該讓中國好好去想。

蔡總統強調，中國最怕台灣人團結，中國最怕台灣民主自由，因為民主、自由可以讓世世代代台灣人有自由想法，中國更怕台灣變成強大的台灣，所以經濟、軍事要更進步，讓這個國家更強大。

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