徐榛蔚接棒開箱文 科學麵成亮點

2019-09-20 13:22

［記者王峻祺／花蓮報導］台東縣長饒慶鈴昨趕上「開箱」熱潮，數項縣政成績圍繞衝浪風主題超吸睛，被網友讚譽創意十足，同為花木蘭聯盟的花蓮縣長徐榛蔚在被點名接棒後，今也搬出「鴨」箱寶，展示紅面鴨家族、花蓮農特產品，其中眼尖網友還發現竟有「科學麵」，引發熱議。幕僚回應「那是縣長最愛的充飢零食，吃了會有滿滿幸福感！」

饒慶鈴昨發布開箱文後，同時點名花木蘭聯盟的宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚接棒，徐榛蔚今早「居2」趕上，11時在臉書貼文感謝「饒慶鈴妹妹邀約」，但熱血開箱潮卻讓她好苦惱。

徐榛蔚寫道，「今天趕緊把花蓮「鴨」箱寶全部搬出來，沒想到還差點擺不下（笑，究竟上任以來，榛蔚與縣府團隊都做了哪些事情？邀請國內外好朋友們一起來找找花蓮開箱新亮點！」還點名全台女縣市長，要「姐姐妹妹一起開箱趣」。

徐榛蔚拍攝的地點在花蓮小巨蛋，底色為藍色，除秀出今年主打願景「幸福花蓮、花園城市」的口號看板外，還有即將啟航的花蓮、柬埔寨直飛訊息，並加入東海岸郵輪式列車觀光巴士，加上文旦柚、白米、蜜香紅茶等花蓮農特產品，阿美族情人袋、紅面鴨家族等花蓮特色小物，內容多元，並配合國家防災日，呈現消防裝備。

另外，開箱文中還藏不少巧思，徐榛蔚展現平常工作一面，展出縣長辦公室專屬公務機、個人名片及最愛的隨身粉色小帽、環保水杯、碗筷與平板等，並大秀參加馬拉松的完賽金牌。

眼尖網友還發現文中竟藏4包科學麵，引發熱議。幕僚透露，徐縣長愛吃科學麵，在跑行程時都要「來一包」，不只方便充飢又可獲得滿滿「幸福感！」

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