韓國瑜稱中央「卡韓」 徐國勇：治安做好誰會卡他！

2019-09-20 10:00

〔記者陳昀、黃欣柏／台北報導〕高雄市連續3天因直播主間糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，警政署長陳家欽昨天指派刑事警察局長黃明昭率隊南下坐鎮，內政部長徐國勇稍晚也將赴高雄視察；對於高雄市長韓國瑜質疑「卡韓」，行政院長蘇貞昌表示，安居樂業是人民最起碼的要求，應該坐鎮地方的行政首長要以身作則、嚴加督管，讓警察獲得各種支持關心，而警察也應該做好治安，中央地方應該要一條心，不要讓人民失望。

蘇揆強調，把中央關心地方扯到「卡來卡去」，這種說法都是鬧劇，也是不當的言詞，應該要專心在市政上，跟中央合作一起做好治安，否則治安事件層出不窮，都是讓人民最痛惡的，他一定會要求警政署大力協助高雄及各地方政府，協助地方維持好治安

徐國勇上午也對此回應，如果治安做好誰會卡他？第一天就把事情做好誰會卡他？並提及，新北市長侯友宜先前第一時間就壓制類似事件。

徐國勇上午赴立院備詢前受訪表示，會後將到高雄了解狀況，街頭鬥毆事件第一時間就必須掌握，高雄已連續3天發生事件，還有開槍挑釁警方、當警方的面開車衝撞等，擔心造成擴散、模仿效應，因此先請刑事局等相關單位下高雄，加上韓國瑜是總統候選人，高雄的安全是重中之重。

被問及先前桃園曾發生狹持案為何沒有比照辦理？徐國勇說，桃園的事第一時間保一總隊、刑警局就前往支援，過去新北發生類似事件，新北市長侯友宜也第一時間處理、壓制，大家可以對照，現在高雄地方沸沸揚揚。被問是覺得侯友宜處理得比韓國瑜快嗎？他說，民眾會判斷。

被問到「卡韓」質疑，徐國勇說，這是韓自己的解讀，並反問「他如果把治安做得好誰會卡他？第一天就把事情做好誰會卡她？沒有人會卡他的！」被問到會覺得好心被雷親嗎？他說，沒有什麼，治安本來就是我們要注意維護的。

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