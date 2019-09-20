農保國保雙軌制定調 陳吉仲：農民年金最高可月領1萬6

2019-09-20 00:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕為使農民老年生活更有保障，除老農津貼依法可隨物價指數調漲，農委會正研擬老農津貼加上國民年金的農民年金新制度。農委會主委陳吉仲昨指出，農民退休制度是蔡英文總統上任後提出的新農業政策，農委會規劃讓農民「同時」選擇參加「農保」和「國保」，補足農保缺乏的「老年給付」，25歲開始投保、退休後最高可月領1萬6千多元，最晚53歲加入，退休可月領破萬元。

相較勞保、公保都有「老年給付」項目，統計每月平均給付逾1萬7千元，但農保不但沒有老年給付，老農津貼也僅7526元，農民退休保障明顯不足。陳吉仲指出，蔡英文總統早在上任後就提出新農民政策，除包含已陸續上路的「農民健康保險」、「農民職災保險」、「農業保險」，要提升農民安全及收入，另一則是「農民退休制度」，要更保障農民老年生活，這不是大選前才提出，不是政策買票，而是一環接著一環推動，是民進黨、蔡總統和行政院、農委會照顧農民的全套福利體系方案。

農民退休制度將整合農保、老農津貼和國民年金

陳吉仲表示，老農津貼和農保不同，跟農民退休制度更是兩回事，農保不包含老年給付，農保資格滿15年後，65歲以上才可請領老農津貼，而農民年金退休制度則將再整合農保、老農津貼和國民年金，開放農民以老農津貼為基礎，同時選擇加入國保，農民65歲也可領國民年金，更有保障。

例如，國保規定可從25歲開始投保，假設農民從25歲同時參加農保和國保，65歲起每月除可領目前金額7256元的老農津貼，也可領國民年金9507元，共計1萬6763元；最慢若53歲加入國保，估算老年每月可領1萬零100元。

相較於有立委提案改採GDP增加老農津貼，老農津貼不用繳交保費，支出須全由政府負擔，估計一年政府須增40億至50億支付。農保辦公室執行秘書王東良說明，農民加入國保，農民需要自負40%、每月900多元保費，政府負擔60%，如果目前符合資格農民都加入國保，政府每年最多負擔35億左右，農民可增老年保障，政府財政負擔相對可減少。

此外，勞保和公保及國保都有老年給付，但農保沒有，而農保給付項目有生育、身障和喪葬津貼；農保辦公室更補充，國民年金和農保重複項目只有身障給付，未來一旦發生會擇優領取，確保不會有給付項目重複領取問題。

陳吉仲表示，目前農保人數110萬人，已有59萬人左右請領老農津貼，相信現在30歲到40歲左右的青農未來都能受惠於此方案，有完整的農民退休制度後，將可吸引更多年輕農民投入務農。

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